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Невилл: «Это уже немного другой Роналду»

28 Августа 2021 • 11:22 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.45 1.80
29.08 18:30

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гарри Невилл поделился мыслями насчет перспектив команды после подписания Криштиану Роналду.

Во время эфира на Sky Sports Невилл затронул тему перехода португальца. Он подметил, что манкунианцы отлично сработали в этом случае, осуществив «ностальгический трансфер». Впрочем, Невилл также сказал, что Роналду очень сильно изменился со времен последнего матча за «МЮ».

«Он уже не является тем быстрым и техничным парнем. Это уже другой Роналду, вы должны этот осознать. Сейчас Криштиану – один из лучших завершителей мира, который пришел в Манчестер за трофеями и индивидуальными наградами», - поделился бывший одноклубник португальца.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной дате дебюта форварда за «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
28 Августа 2021 в 12:50
Конечно же другой, столько лет минуло. Теперь это гол-машина, только нагружай.
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