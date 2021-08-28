Невилл: «Это уже немного другой Роналду»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гарри Невилл поделился мыслями насчет перспектив команды после подписания Криштиану Роналду.

Во время эфира на Sky Sports Невилл затронул тему перехода португальца. Он подметил, что манкунианцы отлично сработали в этом случае, осуществив «ностальгический трансфер». Впрочем, Невилл также сказал, что Роналду очень сильно изменился со времен последнего матча за «МЮ».

«Он уже не является тем быстрым и техничным парнем. Это уже другой Роналду, вы должны этот осознать. Сейчас Криштиану – один из лучших завершителей мира, который пришел в Манчестер за трофеями и индивидуальными наградами», - поделился бывший одноклубник португальца.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной дате дебюта форварда за «МЮ».