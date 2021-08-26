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Премьер-лига

«Вулверхэмптон» поборется с «Севильей» за Ботмана

26 Августа 2021 • 19:06 Комментировать
Лилль
...
Монпелье
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29.08 18:00

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман фигурирует в списке трансферных пожеланий «волков».

Представитель АПЛ заинтересовался возможностью оформления трансфера игрока молодёжной сборной Нидерландов, выступающего за «Лилль».

В лице Света Ботмана скауты «Вулверхэмптона» видят вероятную альтернативу для Дуже Чалеты-Цара, переезд которого на «Молинью» пока под большим вопросом.

Как информирует Sky Sport News, «доги» будут готовы рассмотреть предложения по Ботману лишь в том случае, если они составят не менее 30 миллионов евро.

Персона 21-летнего голландца интересна также «Севилье», поскольку андалузцы видят в лице Свена Ботмана потенциальную замену для Жюля Кунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Вулверхэмптон Свен Ботман
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