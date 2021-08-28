Акции «Манчестер Юнайтед» значительно подорожали после трансфера Роналду

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении Криштиану Роналду. Новость сразу же разлетелась по всему миру, что повлияло на ситуацию на биржевом рынке.

Согласно данным, предоставленным Нью-Йоркской биржей, акции «Юнайтед» после оглашения перехода португальца выросли на восемь процентов в ходе торгов за вчерашний день. Сейчас приобрести одну акцию английского клуба можно за 18,41 доллара. В пике же эта сумма достигала 19,09 доллара.

Впрочем, стоит отметить, что росту поспособствовала и деятельность инвесторов, которые в первые часы ажиотажа грамотно распорядились уже имеющимися ресурсами.