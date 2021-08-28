Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, в футболе уже никого ничто не удивляет после того, что происходит последние годы. Я не удивлен этому переходу. Все время было присутствие ощущения, что Роналду из «Ювентуса» уйдет, рано или поздно это бы случилось. В «Манчестере» он начал свою величайшую карьеру, поэтому и захотел туда вернуться. Тем более, сейчас там команда у них сумасшедшая собирается. Думаю, поиграет где-то два сезона, а потом может быть вернется в родной «Спортинг», где был ещё мальчиком.

Когда он уходил из «Реала», все говорили: «Куда он идет, там футбол другой, закрытый». Это все глупости, футбол везде одинаковый, правила везде одинаковые. Он туда пришёл и за три сезона меньше 20 не забивал. Сейчас он приходит в АПЛ в 36 лет и свои 10-15 забьет, думаю. Главное, чтобы не было травм. Но Роналду с Месси какие-то Богом поцелованные, ни у того, ни у другого за 15 лет серьезных травм не было. Роналду, однозначно, поможет «Манчестеру». Там очень сильный состав собрался, тем более», - сказал Мостовой.