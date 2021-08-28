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Александр Мостовой: «Сейчас Роналду приходит в АПЛ в 36 лет и свои 10-15 забьёт» эксклюзив

28 Августа 2021 • 16:04 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.45 1.80
29.08 18:30

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, в футболе уже никого ничто не удивляет после того, что происходит последние годы. Я не удивлен этому переходу. Все время было присутствие ощущения, что Роналду из «Ювентуса» уйдет, рано или поздно это бы случилось. В «Манчестере» он начал свою величайшую карьеру, поэтому и захотел туда вернуться. Тем более, сейчас там команда у них сумасшедшая собирается. Думаю, поиграет где-то два сезона, а потом может быть вернется в родной «Спортинг», где был ещё мальчиком.

Когда он уходил из «Реала», все говорили: «Куда он идет, там футбол другой, закрытый». Это все глупости, футбол везде одинаковый, правила везде одинаковые. Он туда пришёл и за три сезона меньше 20 не забивал. Сейчас он приходит в АПЛ в 36 лет и свои 10-15 забьет, думаю. Главное, чтобы не было травм. Но Роналду с Месси какие-то Богом поцелованные, ни у того, ни у другого за 15 лет серьезных травм не было. Роналду, однозначно, поможет «Манчестеру». Там очень сильный состав собрался, тем более», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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Zurukukkk
28 Августа 2021 в 17:24
саня-саня...оно тебе надо?.. я мнил ты выше этой " экспердной" возни!..охота тебе подписываться там,где 50/50 ?..
Манкунианец76
28 Августа 2021 в 16:40
дядя Саша,по себе не суди))))С другой стороны-правильно сказал,они с Месси-Богом поцелованные,поэтому,помяните мое слово,двадцатка минимум мается,если не больше.Там Кавани,красавчик,там на навесах рональдовских будет МакГваер,ПолькаПогба да и еще ряд манкунианцев.Ну а как сам Кри играет головой в штрафной-еще папа Фергюсон его заставлял выпрыгивать и работать))))ЛЧ-2008,пересматривайте и вспоминайте))))Я просто счастлив возвращению Легенды,я всегда за ним следил,даже когда он "отбывал срок" в Реале и Юве
GGMU!!!!!!
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