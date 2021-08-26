Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области, передаёт пресс-служба клуба. Пока неизвестно, когда игрок вернется на поле.

Сообщается, что шотландец точно пропустит матч с «Вулверхэмптоном», который состоится в эти выходные, а позже наступит перерыв на матчи сборных.

Ранее стало известно, что Мактоминей длительное время испытывал проблемы из-за травмы паха. В клубе сообщили, что пробовали разные методы лечения в предсезонный период, однако игроку потребовалось хирургическое вмешательство.

Напомним, что Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом действует до 2025 года.