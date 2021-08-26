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Премьер-лига

Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области

26 Августа 2021 • 13:54 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
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29.08 18:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области, передаёт пресс-служба клуба. Пока неизвестно, когда игрок вернется на поле.

Сообщается, что шотландец точно пропустит матч с «Вулверхэмптоном», который состоится в эти выходные, а позже наступит перерыв на матчи сборных.

Ранее стало известно, что Мактоминей длительное время испытывал проблемы из-за травмы паха. В клубе сообщили, что пробовали разные методы лечения в предсезонный период, однако игроку потребовалось хирургическое вмешательство. 

Напомним, что Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей
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