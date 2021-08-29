​Пост о возвращении Роналду в «МЮ» установил рекорд в «Инстаграме»

В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение в свои ряды Криштиану Роналду. Соответствующая публикация в «Инстаграме» собрала на текущую минуту более 12,6 миллиона «лайков». Как сообщает B/R Football, такое количество «лайков» является рекордным для «Инстаграма», если говорить о публикациях спортивных клубов.

Напомним, что Криштиану Роналду в своё время выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Именно на «Олд Траффорд» звёздный португалец сделал себе имя в мировом футболе. После «МЮ» Роналду защищал цвета «Реала» и «Ювентуса».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» пока без Криштиану Роналду сыграет против «Вулверхэмптона».