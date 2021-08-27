Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса».

«Я думаю, что это хорошая сделка для «Манчестера». Его помнят, его знают, именно здесь он, можно сказать, начал свой славный путь. Роналду - нападающий, который стабильно забивает больше 20 голов за сезон. Мне кажется, это не помешает «Манчестеру». Считаю, что такой трансфер пойдет на пользу «МЮ».

Такой переход эмоционально также поможет команде. Роналду играл в отличных клубах: проявил сначала себя в Англии, затем в Испании и Италии. Он возвращается туда, где все начиналось, туда, где его помнят и любят. Для него это тоже определенный эмоциональный стимул. Если он будет забивать, то эмоциональный заряд станет ещё сильнее», - сказал Канчельскис.