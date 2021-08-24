Ван де Бек намерен остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Goal. По данным источника, агенты игрока даже не рассматривают предложения других команд.

Сообщается, что полузащитник полон решимости остаться на «Олд Траффорд» и завоевать место в стартовом составе. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

Напомним, что ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году за 39 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл всего 19 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В нынешней кампании полузащитник ещё не играл.