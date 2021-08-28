Названа дата возможного дебюта Роналду за «МЮ»

Несмотря на то, что о трансфере Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стало известно еще вчера, дебютный поединок португальца после возвращения может затянуться.

Дело в том, что Роналду вынужден решить ряд вопросов в ближайшее время. Во-первых, футболист во всю занимается переездом в Манчестер, что займет пару дней. Во-вторых, новичка «МЮ» беспокоит травма руки, которую он получил на одной из последних тренировок в Турине, свидетельствует издание Marca.

Более того, Криштиану может вовсе пропустить матчи сборной Португалии в сентябре. Сообщается, что 11 сентября игрок планирует посетить поединок «МЮ» с «Ньюкаслом» вместе с сэром Алексом Фергюсоном. В таком случае, дебют португальца случится не быстрее 14 сентября в игре Лиги чемпионов против «Янг Бойз».