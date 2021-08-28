Сестра Роналду – о переходе в «МЮ»: «Это именно то место, которого ты заслуживаешь»

Главная тема для обсуждений в последние несколько часов – возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Поразительно, но негативно трансфер португальца воспринимают лишь единицы.

Сестра Криштиану, Катя Авейру, тоже в восторге от выбора своего брата. Она назвала «Юнайтед» родным домом португальца, поздравив того с переходом. «Добро пожаловать домой, моя любовь. Это именно то место, которого ты заслуживаешь. Горжусь тобой! Спасибо, что ты всегда был и будешь таким прекрасным человеком», - написала девушка в своем «Инстаграме».

Напомним, что за «МЮ» Роналду выступал в период с 2003 по 2009 год, сумев за этот отрезок времени заявить о себе на весь мир, выиграв в последствии свой первый «Золотой мяч».

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