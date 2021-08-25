«Марсель» потерпел серьезные убытки в период пандемии, поэтому планирует продать ряд своих игроков, чтобы возместить ущерб. Одним из таких футболистов является Дуе Чалета-Цар.

Ранее интерес к центральному защитнику сборной Хорватии приписывали «Вест Хэму», но до конкретного предложения дело так и не дошло. Сейчас же на футболиста претендует «Вулверхэмптон», такими сведениями поделился Sky Sports.

Согласно предоставленной информации, «волки» готовы заплатить за Чалета-Цар требуемую сумму, а именно 17 миллионов евро. Камнем преткновения может стать лишь тот факт, что хорват в случае ухода из «Марселя» надеется продолжить свои выступления в еврокубках, а «Вулверхэмптон» по итогам прошлого сезона занял место в нижней части турнирной таблицы АПЛ.