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Премьер-лига

Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша слухи

26 Августа 2021 • 15:07 Комментировать (1)
Ювентус
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Эмполи
1.25 6.50 13.00
28.08 21:45

Помимо трансферной саги вокруг Криштиану Роналду, «Ювентус» занят попытками укрепить среднюю линию команды. Поговаривают, что итальянцы готовы расстаться с Уэстоном Маккени и Аароном Рэмзи, чтобы на их место подписать другого игрока.

Итальянский журналист Карло Лаудиса в своем «Твиттере» написал, что «Ювентус» предложит «Вулверхэмптону» обменять Рубена Невеша на Рэмзи. Скорее всего, клубу придется доплатить за португальца, ведь англичане оценивают полузащитника в 30 миллионов евро, а валлиец не соответствует такой трансферной стоимости.

Стоит отметить, что переговорами между сторонами снова будет заниматься агент Роналду Жорже Мендеш, который является также представителем Невеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вулверхэмптон Рубен Невеш Аарон Рэмзи Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
26 Августа 2021 в 15:52
Смотри-как журналисты-то как раскочегарились, так и сыпят своими "новостями"))))
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