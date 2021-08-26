Помимо трансферной саги вокруг Криштиану Роналду, «Ювентус» занят попытками укрепить среднюю линию команды. Поговаривают, что итальянцы готовы расстаться с Уэстоном Маккени и Аароном Рэмзи, чтобы на их место подписать другого игрока.

Итальянский журналист Карло Лаудиса в своем «Твиттере» написал, что «Ювентус» предложит «Вулверхэмптону» обменять Рубена Невеша на Рэмзи. Скорее всего, клубу придется доплатить за португальца, ведь англичане оценивают полузащитника в 30 миллионов евро, а валлиец не соответствует такой трансферной стоимости.

Стоит отметить, что переговорами между сторонами снова будет заниматься агент Роналду Жорже Мендеш, который является также представителем Невеша.