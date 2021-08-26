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Серия А

Йович или Икарди могут заменить Роналду в «Ювентусе»

26 Августа 2021 • 17:09 Комментировать
Ювентус
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Эмполи
1.25 6.50 13.00
28.08 21:45

Не успел Криштиану Роналду покинуть официально ряды «старой синьоры», как ему уже подоспела замена.

В Турине явно не собирается устраивать драму, если 36-летний португалец покинет состав своего нынешнего клуба. Более того, «Ювентус» уже знает, кого позвать на роль новой «девятки».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают возможность приглашения в свой состав хорошо знакомого с итальянским чемпионатом Маури Икарди из «ПСЖ» либо Луки Йовича, представляющего «Реал». Оба этих футболиста по своей стоимости окажутся для «бьянконери» менее затратными в сравнении с Роналду.

Как известно, подписание CR7 интересно «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду ПСЖ Мауро Икарди Лука Йович
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