Йович или Икарди могут заменить Роналду в «Ювентусе»

Не успел Криштиану Роналду покинуть официально ряды «старой синьоры», как ему уже подоспела замена.

В Турине явно не собирается устраивать драму, если 36-летний португалец покинет состав своего нынешнего клуба. Более того, «Ювентус» уже знает, кого позвать на роль новой «девятки».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают возможность приглашения в свой состав хорошо знакомого с итальянским чемпионатом Маури Икарди из «ПСЖ» либо Луки Йовича, представляющего «Реал». Оба этих футболиста по своей стоимости окажутся для «бьянконери» менее затратными в сравнении с Роналду.

Как известно, подписание CR7 интересно «Манчестер Сити».