Аллегри ожидает новых подписаний

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что ждёт новых входящих трансферов до конца лета. Об этом специалист рассказал в интервью Football Italia.

«Три дня остаётся до завершения трансферного периода, посмотрим, кто пополнит ряды нашей команды», - приводит слова специалиста Fotball Italia.

Напомним, днями ранее коллектив покинул португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед». В первом поединке итальянской Серии А без португальца в составе туринцы уступили недавно повысившемуся в классе Эмполи минимально 0:1. Туринцам предстоит также участие в Лиге чемпионов этого сезона.