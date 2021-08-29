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Серия А

Аллегри ожидает новых подписаний

29 Августа 2021 • 17:25 Комментировать
Ювентус
0:1
Эмполи
окончен

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что ждёт новых входящих трансферов до конца лета. Об этом специалист рассказал в интервью Football Italia.

«Три дня остаётся до завершения трансферного периода, посмотрим, кто пополнит ряды нашей команды», - приводит слова специалиста Fotball Italia.

Напомним, днями ранее коллектив покинул португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед». В первом поединке итальянской Серии А без португальца в составе туринцы уступили недавно повысившемуся в классе Эмполи минимально 0:1. Туринцам предстоит также участие в Лиге чемпионов этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эмполи Массимилиано Аллегри
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