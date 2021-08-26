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Серия А

Роналду разочарован результатами «Ювентуса» в Лиге чемпионов

26 Августа 2021 • 15:33 Комментировать (12)
Ювентус
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Эмполи
1.25 6.50 13.00
28.08 21:45

Стало известно, что повлияло на решение Криштиану Роналду покинуть состав туринского «Ювентуса» после трёх лет пребывания в команде.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, КриРо впервые задумался о возможности ухода из состава «старой синьоры» после вылета итальянцев от «Порту» в плей-офф чемпионской лиги, случившегося в прошлой кампании.

Как информирует источник, до этого момента у Роналду были тёплые отношения с главным тренером команды Андреа Пирло. Но перемены на тренерском мостике клуба и отсутствие стабильности вынудили именитого португальца задуматься о расставании с «бьянконери».

Отметим, что в последние дни 36-летнего голеадора активно связывают с вероятным переходом в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
26 Августа 2021 в 16:08
По поводу результатов в ЛЧ недовольны все, и болельщики юве, и руководство, и сам Криш. Сотрудничество именно в плане еврокубков сложилось не удачным. Но в остальном Криш стал 2х кратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка Италии, лучшим бомбардиром сериала, и именно в футболке Юве обошел Пеле.
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 16:29
Ну, если только для самоуспокоения, то сгодится и это))) Хотя, мне кажется, вся эта шумиха - просто пыль.
Beorn_n
26 Августа 2021 в 15:56
Я соболезную английским болельщикам в случае реального ухода Криша в АПЛ. Мало того что их будут атаковать фанаты самого Криша, так еще и сутками придется читать о выдумках газетенок о том что по их мнению Криш думает и чувствует).
Nebarsabarsenet
26 Августа 2021 в 15:59
Не переживай, он уже достаточно успел поиграть в АПЛ и ничего, на болельщиках это особо не отразилось. А вот "журналисты", это да, это просто беда...
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 15:48
А кто же не разочарован? А повлияло скорее всего отсутствие усиления состава и возвращение "ватоката".
ARTUR
26 Августа 2021 в 15:40
я бы вот за такую трактовку его отправил бы подметать улицы , это Я могу быть не довольным выступлением ЮВЕ в ЛЧ , потому что я может поставил что он ее выиграет , а этот баклан будто со стороны его берут , а он мордой кривит , ты же ,,ведущий ,, который кричал что выведешь ЮВЕ в чемпионы , так выводи , а то привык в Реале пенку снимать , чувырло .
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 15:47
По твоему написанию текста - это ты баклан и гопник к тому же.
ARTUR
26 Августа 2021 в 16:18
скучно будет без вас через год )))
ARTUR
26 Августа 2021 в 16:18
скучно будет без вас через год )))
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 16:26
Хмм, сам-то понял, что накалякал, болезный? Не переживай, ты сдрыснешь раньше и никто, поверь, скучать по тебе не будет.
Nebarsabarsenet
26 Августа 2021 в 16:01
Дак это же просто замечательно, что никого не интересует мнение таких, как ты, алтулка)))
ARTUR
26 Августа 2021 в 16:17
)))
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