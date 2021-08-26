Роналду разочарован результатами «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Стало известно, что повлияло на решение Криштиану Роналду покинуть состав туринского «Ювентуса» после трёх лет пребывания в команде.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, КриРо впервые задумался о возможности ухода из состава «старой синьоры» после вылета итальянцев от «Порту» в плей-офф чемпионской лиги, случившегося в прошлой кампании.

Как информирует источник, до этого момента у Роналду были тёплые отношения с главным тренером команды Андреа Пирло. Но перемены на тренерском мостике клуба и отсутствие стабильности вынудили именитого португальца задуматься о расставании с «бьянконери».

Отметим, что в последние дни 36-летнего голеадора активно связывают с вероятным переходом в «Манчестер Сити».