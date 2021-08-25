«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»

Аксель Витсель, ранее выступавший за сильнейший клуб России последних лет – «Зенит» – пополнил сферу интересов «старой синьоры».

Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, туринцы не прочь пригласить в свои ряды под занавес трансферного окна нового хавбека. Потенциальным новичком «Ювентуса» может стать Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит».

В лице бельгийца правление «бьянконери» увидело вероятную замену для Уэстона Маккени, которого связывают с вероятным уходом. Американца готовы приютить в своих рядах представители АПЛ – «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон».

Напомним, что 32-летний Витсель нынче защищает клубные цвета дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за «шмелей» уже 4 поединка.