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Бундеслига

«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»

25 Августа 2021 • 20:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1.45 4.65 7.00
27.08 21:30
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Аксель Витсель, ранее выступавший за сильнейший клуб России последних лет – «Зенит» – пополнил сферу интересов «старой синьоры».

Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, туринцы не прочь пригласить в свои ряды под занавес трансферного окна нового хавбека. Потенциальным  новичком «Ювентуса» может стать Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит».

В лице бельгийца правление «бьянконери» увидело вероятную замену для Уэстона Маккени, которого связывают с вероятным уходом. Американца готовы приютить в своих рядах представители АПЛ – «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон».

Напомним, что 32-летний Витсель нынче защищает клубные цвета дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за «шмелей» уже 4 поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Аксель Витсель
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