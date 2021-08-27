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«Боруссия» Дортмунд на 90-й минуте едва не упустила победу, но выручил Холанн

27 Августа 2021 • 23:46 Комментировать (1)
Боруссия Д
3:2
Хоффенхайм
окончен

Чемпионат Германии продолжает радовать болельщиков ярким атакующим футболом. Всё это было в стартовом матче третьего тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд - «Хоффенхайм», а также поединок запомнился яркой развязкой.

«Шмели» нанесли 24 удара по воротам и начали забивать после перерыва, однако противник на гол Джованни Рейны ответил ударом Кристофа Баумгартнера, а на меткий удар Джуда Беллингхема ударом в падении после углового Мунаса Даббура уже на 90-й минуте. В компенсированное время «Боруссия» все же вырвала победу, это Эрлинг Холанн добавил мяч в сетку после спасений голкипера - 3:2.

Протокол игры  
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
(1:0) Джованни Рейна 49'    
    61' Баумгартнер Кристоф (1:1)
(2:1) Беллингхем Джуд 69'    
    90' Даббур Мунас (2:2)
(3:2) Холанн Эрлинг 90'    
Кобель Грегор Мёнье Тома   54' Витсель Аксель Аканджи Мануэль Геррейро Рафаэль   84' (Пасслак Феликс (   84') Беллингхем Джуд   72' (Вольф Мариус (   72') Дауд Махмуд   36' Джованни Рейна   64' (Брандт Юлиан (   64') Ройс Марко Холанн Эрлинг Мален Дониэлл   84' (Мукоко Юссуфа (   84')
Запасные: Гюрпюз Гёктан Рейньер Жезус Хитц Mapвин Antonios Papadopoulos
Бауманн Оливер Акпогума Кевин Фогт Кевин Пош Штефан   7' Раум Давид Гайгер Деннис   20'   83' (Даббур Мунас (   83') Штиллер Анджело   46' (Рюттер Жоржиньо (   46') Баумгартнер Кристоф   1'   70' (Адамян Саркис (   70') Руди Себастьян Ларсен Якоб-Бруун   70' (Гачинович Мийат (   70') Крамарич Андрей
Запасные: Адамс Касим Сков Роберт Йон Марко Самассеку Диади Пентке Филипп
27 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
27 Августа 2021 в 23:54
Очень зрелищный матч - особенно во втором тайме! "Хоффенхайм" совсем не тушевался в гостях и играл в атаку очень активно. К тому же - практически - сумели в течение основного времени нейтрализовать Холанда. Правда в добавленное к основному "проморгали" его. "Боруссия" не выглядела явным фаворитом в этой игре - скорее матч был равных соперников. В отсутствии Хуммельса одного из ЦЗ играет Витсель, но - по большому счёту - неудачно - не хватает навыков на этой позиции. Старина Ройс уже не тот - несколько раз оказывался в убойных позициях и ни разу свой шанс не реализовал, хотя раньше из этих позиций клал мячи в ворота 100%. Не понятно почему Брандт сидит на лавке - с его выходом на поле остроты у ворот гостей явно прибавилось за счёт великолепных пасов Юлиана. И всё же в спорте везёт сильнейшему - "Боруссия" вырвала победу!
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окончен Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм 1.48 5 6.5
28.08  16:30 Аугсбург ... Байер Л 4.8 3.7 1.75
28.08  16:30 Арминия ... Айнтрахт Фр
28.08  16:30 Штуттгарт ... Фрайбург 2.25 3.5 3.15
28.08  16:30 Кёльн ... Бохум 1.85 3.7 4.15
28.08  16:30 Майнц ... Гройтер Фюрт
28.08  19:30 Бавария ... Герта 1.2 7 15
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