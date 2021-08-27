«Боруссия» Дортмунд на 90-й минуте едва не упустила победу, но выручил Холанн

Чемпионат Германии продолжает радовать болельщиков ярким атакующим футболом. Всё это было в стартовом матче третьего тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд - «Хоффенхайм», а также поединок запомнился яркой развязкой.
«Шмели» нанесли 24 удара по воротам и начали забивать после перерыва, однако противник на гол Джованни Рейны ответил ударом Кристофа Баумгартнера, а на меткий удар Джуда Беллингхема ударом в падении после углового Мунаса Даббура уже на 90-й минуте. В компенсированное время «Боруссия» все же вырвала победу, это Эрлинг Холанн добавил мяч в сетку после спасений голкипера - 3:2.
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:2
|Хоффенхайм
|(1:0) Джованни Рейна 49'
|61' Баумгартнер Кристоф (1:1)
|(2:1) Беллингхем Джуд 69'
|90' Даббур Мунас (2:2)
|(3:2) Холанн Эрлинг 90'
Кобель Грегор • Мёнье Тома • 54'Витсель Аксель • Аканджи Мануэль • Геррейро Рафаэль 84' ( Пасслак Феликс ( 84') • Беллингхем Джуд 72' ( Вольф Мариус ( 72') • Дауд Махмуд • 36'Джованни Рейна 64' ( Брандт Юлиан ( 64') • Ройс Марко • Холанн Эрлинг • Мален Дониэлл 84' ( Мукоко Юссуфа ( 84')
Запасные: Гюрпюз Гёктан • Рейньер Жезус • Хитц Mapвин • Antonios Papadopoulos
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин • Фогт Кевин • Пош Штефан • 7'Раум Давид • Гайгер Деннис 20' 83' ( Даббур Мунас ( 83') • Штиллер Анджело 46' ( Рюттер Жоржиньо ( 46') • Баумгартнер Кристоф 1' 70' ( Адамян Саркис ( 70') • Руди Себастьян • Ларсен Якоб-Бруун 70' ( Гачинович Мийат ( 70') • Крамарич Андрей
Запасные: Адамс Касим • Сков Роберт • Йон Марко • Самассеку Диади • Пентке Филипп
27 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).