«Боруссия» Дортмунд на 90-й минуте едва не упустила победу, но выручил Холанн

Чемпионат Германии продолжает радовать болельщиков ярким атакующим футболом. Всё это было в стартовом матче третьего тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд - «Хоффенхайм», а также поединок запомнился яркой развязкой.

«Шмели» нанесли 24 удара по воротам и начали забивать после перерыва, однако противник на гол Джованни Рейны ответил ударом Кристофа Баумгартнера, а на меткий удар Джуда Беллингхема ударом в падении после углового Мунаса Даббура уже на 90-й минуте. В компенсированное время «Боруссия» все же вырвала победу, это Эрлинг Холанн добавил мяч в сетку после спасений голкипера - 3:2.