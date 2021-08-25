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«Севилья» объявила о трансфере Дилейни официально

25 Августа 2021 • 22:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1.45 4.65 7.00
27.08 21:30
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Томас Дилейни, который в последнем сезоне получал мало игровой практики в дортмундской «Боруссии», перебрался в стан «Севильи». Об этом испанский клуб официально объявил в своих социальных сетях.

Поговаривают, что Дилейни поразил своей игрой на чемпионате Европы спортивного директора «нервионцев» Рамос Мончи. Трансфер обошелся испанцам в шесть миллионов евро, а с самим футболистом было подписано соглашение до середины 2025 года.

«Севилья» стала всего лишь четвертой командой в карьере датчанина. Помимо «Боруссии», ранее 29-летний полузащитник выступал за «Копенгаген» и бременский «Вердер».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Томас Дилейни
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