Томас Дилейни, который в последнем сезоне получал мало игровой практики в дортмундской «Боруссии», перебрался в стан «Севильи». Об этом испанский клуб официально объявил в своих социальных сетях.

Поговаривают, что Дилейни поразил своей игрой на чемпионате Европы спортивного директора «нервионцев» Рамос Мончи. Трансфер обошелся испанцам в шесть миллионов евро, а с самим футболистом было подписано соглашение до середины 2025 года.

«Севилья» стала всего лишь четвертой командой в карьере датчанина. Помимо «Боруссии», ранее 29-летний полузащитник выступал за «Копенгаген» и бременский «Вердер».