Клопп: «Дортмунд может создать проблемы «Баварии»

Юрген Клопп оценил перспективы своей бывшей команды зацепиться за серебряную салатницу в текущем сезоне.

«У «Боруссии» есть шансы на успех в чемпионате Германии. Оба фаворита Бундеслиги имеют кадровые проблемы, тренерам всё еще не доступны многие из игроков. Сезон продолжительный, и после международной паузы начнётся очень напряженный этап. По этой причине важно иметь достаточную глубину состава.

Дортмунд может создать проблемы «Баварии». У них достаточно хорошие игроки», - передаёт слова Клоппа Bild.

Прежде менеджер «Ливерпуля» высказался насчёт Эрлинга Холанна.