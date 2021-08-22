Клопп - о Холанне: «Он очень интересный игрок»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Боруссии» Дортмунд Эрлинге Холанне.

«Он обладает невероятной силой. Я видел, как во время празднования гола он ударил мячом о землю, и мне кажется, что там появилась вмятина. Он очень интересный игрок. Мне нравится энергия, с которой он выходит на поле. Думаю, что он подойдёт большинству команд», - цитирует тренера Goal.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булла» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.