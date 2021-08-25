Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Серия А

​Кьеллини не провёл тренировку «Ювентуса» полностью, как и Роналду

25 Августа 2021 • 13:39 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1.22 6.70 12.00
28.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

В среду Криштиану Роналду не завершил тренировку «Ювентуса» из-за проблемы с правой рукой. Журналист Джованни Альбанезе на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что утреннее тренировочное занятие команды досрочно завершил и другой футболист команды – защитник Джорджо Кьеллини.

Напомним, что в стартовом туре итальянского чемпионата «Ювентус» поделил очки с «Удинезе» - ничья 2:2.

Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в субботу, 28 августа. В этот день «Ювентус» сыграет против «Эмполи» на своём поле. Далее Серия А уйдёт на международную паузу на матчи сборных.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
13:51 · Италия. Серия А
Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды
13:39 · Италия. Серия А
​Кьеллини не провёл тренировку «Ювентуса» полностью, как и Роналду
12:32 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» ещё одного игрока «Челси» 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
​Вернер отказался переходить в «Интер» 1 слухи
10:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к Инсинье 1 слухи
10:18 · Италия. Серия А
Рафинья хочет перейти в «Милан»
09:37 · Италия. Серия А
Рэмзи пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса из-за травмы 2
08:33 · Англия. Премьер-лига
​Роналду обсудил с партнёрами возможный переход в «Манчестер Сити» 3 слухи
08:15 · Италия. Серия А
​Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше уйдёт Роналду, тем лучше» 2
24 Августа
23:46 · Россия. Премьер-лига
Вильена может перейти в «Сампдорию»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Представители Роналду работают над переходом игрока в «Манчестер Сити» 18
21:57 · Италия. Серия А
Элканн отреагировал на «твит» владельца «ПСЖ» 3
18:56 · Италия. Серия А
Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе» 8
18:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаппакоста стал игроком «Аталанты» официально
15:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не хочет переходить в «Милан»
Все новости
Рекомендуем
 