​Кьеллини не провёл тренировку «Ювентуса» полностью, как и Роналду

В среду Криштиану Роналду не завершил тренировку «Ювентуса» из-за проблемы с правой рукой. Журналист Джованни Альбанезе на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что утреннее тренировочное занятие команды досрочно завершил и другой футболист команды – защитник Джорджо Кьеллини.

Напомним, что в стартовом туре итальянского чемпионата «Ювентус» поделил очки с «Удинезе» - ничья 2:2.

Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в субботу, 28 августа. В этот день «Ювентус» сыграет против «Эмполи» на своём поле. Далее Серия А уйдёт на международную паузу на матчи сборных.