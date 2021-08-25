​Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше уйдёт Роналду, тем лучше»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи высказался по поводу форварда команды Криштиану Роналду.

«Я всегда говорил, что подписание Роналду было ошибкой. Невозможно окупить вложения, и это не изменится. Он великий футболист, но нужно быть честным – чем раньше он уйдёт, тем лучше будет для него и для «Ювентуса».

Надеюсь, Массимилиано Аллегри знает, как продолжать правильно использовать Роналду, то есть с умом. Криштиану мешает атаке «Ювентуса». Без него команда может делать отличные вещи в коллективном плане», - сказал Джильи SerieANews.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.