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Серия А

​Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше уйдёт Роналду, тем лучше»

25 Августа 2021 • 08:15 Комментировать
Ювентус
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Эмполи
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Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи высказался по поводу форварда команды Криштиану Роналду.

«Я всегда говорил, что подписание Роналду было ошибкой. Невозможно окупить вложения, и это не изменится. Он великий футболист, но нужно быть честным – чем раньше он уйдёт, тем лучше будет для него и для «Ювентуса».

Надеюсь, Массимилиано Аллегри  знает, как продолжать правильно использовать Роналду, то есть с умом. Криштиану мешает атаке «Ювентуса». Без него команда может делать отличные вещи в коллективном плане», - сказал Джильи SerieANews.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джованни Кобольи Джильи
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