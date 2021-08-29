​Аллегри высказался после поражения от «Эмполи»

«Ювентус» плохо стартовал в новом сезоне. После ничьей с «Удинезе» (2:2) «старая синьора» проиграла дома «Эмполи» (0:1). После игры комментарий дал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

«Трудные моменты помогают вам расти. Мы должны стараться играть проще и быть единым коллективом. Сегодня футболисты совершили много ошибок, которые они обычно не совершают.

В Удине мы поняли, чего нельзя делать, а сегодня вечером мы извлекли ещё один ценный урок. Мы уже потеряли пять очков и должны использовать эти уроки в будущем.

Мы должны постепенно обретать баланс. Это требует времени, мы не можем перейти от 0 до 10 за одну секунду. Главное, нам нельзя быть безумными – нужно иметь терпение при обороне и при атаке, потому что спешка в стремлении вернуть мяч создаёт пространства сопернику», - сказал Аллегри DAZN.