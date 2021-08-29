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Наставник «Эмполи» высмеял журналистов, не желавших брать у него интервью в 2019

29 Августа 2021 • 19:41 Комментировать (1)
Ювентус
0:1
Эмполи
окончен

Аурелио Андреаццоли, являющийся наставником «Эмполи», недавно присоединившегося к элите итальянского футбола и вчера переигравшего туринский «Ювентус», после матча стал главным героем необычной ситуации. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, в 2019 году, после того, как его «Эмполи» уступил тогдашнему чемпиону Италии, Аурелио Андреаццоли пришёл давать послематчевую пресс-конференцию, но тогда зал был пуст – ни один из журналистов не пожелал задавать специалисту вопросов.

После вчерашнего же противостояния, выигранного 1:0, Андреаццоли, войдя в зал пресс-конференций, произнёс:

«Хорошо сегодня увидеть больше людей здесь».

«Ювентус» после двух туров имеет в своем активе лишь 1 набранный бал, тогда как у Эмполи таковых уже 3.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эмполи Аурелио Андреаццоли
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