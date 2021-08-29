​Кьеллини – Аллегри: «Это не команда»

В Италии обсуждают диалог Массимилиано Аллегри и Джорджо Кьеллини во время субботнего матча «Ювентус» - «Эмполи».

Напомним, что туринская команда проиграла «Эмполи» на своём поле с результатом 0:1. После двух туров Серии А «старая синьора» имеет только один балл в своём активе.

По ходу игры Аллегри что-то сказал Кьеллини, прикрывая рот руками. В ответ футболист, наблюдающий на происходящим на поле, произнёс: «Это не команда». Об этом пишут итальянские СМИ.

Следующим соперником «Ювентуса» в чемпионате Италии будет «Наполи». Команды сыграют уже после паузы на матчи сборных.