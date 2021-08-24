Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе» (2:2), передаёт Corriere dello Sport. Напомним, что в той игре поляк допустил две результативные ошибки, из-за которых туринский клуб потерял очки.

Как сообщает источник, сразу после матча вратарь отправился домой и по пути угодил в аварию. Отмечается, что виновником ДТП стал другой водитель, который не захотел уступать дорогу футболисту. В результате данного происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в первом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе», ведя по ходу встречи со счетом 2:0. В следующем туре туринцы дома сыграют с «Эмполи».