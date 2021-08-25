Агент Роналду находится в Турине на переговорах с «Ювентусом»

Продолжает появляться новая информация насчет возможного ухода Криштиану Роналду из «Ювентуса» уже этим летом. Примечательно, что португалец недавно негативно высказывался в сторону СМИ, заявляя, что не собирается покидать команду.

Впрочем, в последние дни активно обсуждается потенциальный трансфер Криштиану в «Манчестер Сити». Как сообщают различные источники, обе стороны не против такого расклада, но есть ряд преград.

Также итальянский журналист Николо Скира в своем «Твиттере» написал, что агент Роналду Жорже Мендеш по состоянию на данную минуту находится в Турине в офисе «Ювентуса». Скорее всего, проводится разговор касательно будущего португальца.

Напомним, что сегодня обладатель пяти «Золотых мячей» досрочно завершил тренировку.