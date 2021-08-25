Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду досрочно завершил тренировочное занятие команды в среду. Как сообщает в «Твиттере» журналист Ромео Агрести, у португальского форварда возникла проблема с правой рукой. Агрести даже опубликовал видео, на котором видно, как Роналду уходит с тренировки.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

Добавим, что в последние дни слухи активно связывают Криштиану Роналду с возможным уходом из «Ювентуса». Всплывала информация об интересе к Роналду со стороны «Манчестер Сити».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.