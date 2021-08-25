Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Серия А

​Роналду досрочно завершил тренировку в среду видео

25 Августа 2021 • 13:24 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду досрочно завершил тренировочное занятие команды в среду. Как сообщает в «Твиттере» журналист Ромео Агрести, у португальского форварда возникла проблема с правой рукой. Агрести даже опубликовал видео, на котором видно, как Роналду уходит с тренировки.

 

Добавим, что в последние дни слухи активно связывают Криштиану Роналду с возможным уходом из «Ювентуса». Всплывала информация об интересе к Роналду со стороны «Манчестер Сити».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Artur_one
25 Августа 2021 в 14:29
Похоже реснички себе и политикэкперту подкрашивал, так и затекла рука))) Если серьезно, то желаю скорейшего выздоровление КриРо, пусть не болеет
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
13:51 · Италия. Серия А
Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды
13:39 · Италия. Серия А
​Кьеллини не провёл тренировку «Ювентуса» полностью, как и Роналду
12:32 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» ещё одного игрока «Челси» 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
​Вернер отказался переходить в «Интер» 1 слухи
10:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к Инсинье 1 слухи
10:18 · Италия. Серия А
Рафинья хочет перейти в «Милан»
09:37 · Италия. Серия А
Рэмзи пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса из-за травмы 2
08:33 · Англия. Премьер-лига
​Роналду обсудил с партнёрами возможный переход в «Манчестер Сити» 3 слухи
08:15 · Италия. Серия А
​Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше уйдёт Роналду, тем лучше» 2
24 Августа
23:46 · Россия. Премьер-лига
Вильена может перейти в «Сампдорию»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Представители Роналду работают над переходом игрока в «Манчестер Сити» 18
21:57 · Италия. Серия А
Элканн отреагировал на «твит» владельца «ПСЖ» 3
18:56 · Италия. Серия А
Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе» 8
18:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаппакоста стал игроком «Аталанты» официально
15:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не хочет переходить в «Милан»
Все новости
Рекомендуем
 