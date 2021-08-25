Рэмзи пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи получил травму в недавнем матче первого тура Серии А с «Удинезе» (2:2), передаёт Goal. По данным источника, из-за повреждения игрок пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса в рамках квалификации на чемпионат мира.

Ожидается, что на восстановление Рэмзи понадобится ближайшие пару недель. В «Ювентусе» сообщили, что через десять дней валлийцу предстоит обследование, после которого станут известны точные сроки восстановление полузащитника.

Напомним, что сборной Уэльса предстоит сыграть товарищеский матч со сборной Финляндии, и квалификационные матчи со сборными Беларуси и Эстонии.