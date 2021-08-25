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Серия А

Рэмзи пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса из-за травмы

25 Августа 2021 • 09:37 Комментировать (2)
Ювентус
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Эмполи
1.22 6.70 12.00
28.08 21:45
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи получил травму в недавнем матче первого тура Серии А с «Удинезе» (2:2), передаёт Goal. По данным источника, из-за повреждения игрок пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса в рамках квалификации на чемпионат мира.

Ожидается, что на восстановление Рэмзи понадобится ближайшие пару недель. В «Ювентусе» сообщили, что через десять дней валлийцу предстоит обследование, после которого станут известны точные сроки восстановление полузащитника.

Напомним, что сборной Уэльса предстоит сыграть товарищеский матч со сборной Финляндии, и квалификационные матчи со сборными Беларуси и Эстонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Уэльса Аарон Рэмзи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
25 Августа 2021 в 09:52
Вот вам и первая ласточка от Ремзи. Хотят продать Маккени потому что есть Ремзи , но по факту Ремзи весь сезон недоступен, то у него травма , то он восстанавливается. Продайте Маккени чтобы потом весь сезон Данило играл в полузащите.
Misha_diablo_football
25 Августа 2021 в 10:01
кажись Ювентус заразился вирусом Барсомеу)))...
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