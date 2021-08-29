Бонуччи: «Ювентус» уже не тот, что был вчера»

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи посредством публикации в своем официальном твиттер-аккаунте прокомментировал поражение команды во вчерашнем поединке второго тура итальянской Серии А против «Эмполи» (0:1).

«Ювентус уже не тот, что был вчера. Время работать и добиваться результатов», - написал Бонуччи в социальной сети.

Напомним, днями ранее туринцев покинул португальский форвард Криштиану Роналду. Он перешел в «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» получил за трансфер футболиста 28 миллионов евро. Криштиану провел в Турине три сезона, в течение которых отметился 81 голом в воротах соперников.