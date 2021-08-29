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Серия А

Бонуччи: «Ювентус» уже не тот, что был вчера»

29 Августа 2021 • 17:06 Комментировать (1)
Ювентус
0:1
Эмполи
окончен

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи посредством публикации в своем официальном твиттер-аккаунте прокомментировал поражение команды во вчерашнем поединке второго тура итальянской Серии А против «Эмполи» (0:1).

«Ювентус уже не тот, что был вчера. Время работать и добиваться результатов», - написал Бонуччи в социальной сети.

Напомним, днями ранее туринцев покинул португальский форвард Криштиану Роналду. Он перешел в «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» получил за трансфер футболиста 28 миллионов евро. Криштиану провел в Турине три сезона, в течение которых отметился 81 голом в воротах соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эмполи Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 17:23
даже не такой как позавчера , ибо покупая потрепаных звезд , это ход в никуда , отсюда и провалы . Чехарда тренеров , нет развития молодежи ... короче как и везде задница , в погоне за ежесекундной наживой .
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