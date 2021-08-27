«Ювентус» заинтересовался Распадори

Гранд итальянского чемпионата присматривается к 21-летнему форварду «Сассуоло» Джакомо Распадори.

В «Ювентусе» готовятся к расставанию с Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Манчестер Сити». И теперь в составе туринцев может произойти немало перестановок.

Как информирует Transfermarketweb, «старая синьора» заинтересовалась возможностью подписания страйкера «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Распадори.

Футболиста атаки также ведут «Айнтрахт» и «Милан», но шансы «бьянконери» заполучить талантливого аттаканте куда выше.

Распадори начал сезон с гола в ворота «Вероны» в первом туре.