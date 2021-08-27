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«Ювентус» заинтересовался Распадори

27 Августа 2021 • 11:16 Комментировать (1)
Ювентус
...
Эмполи
1.25 6.50 12.00
28.08 21:45

Гранд итальянского чемпионата присматривается к 21-летнему форварду «Сассуоло» Джакомо Распадори.

В «Ювентусе» готовятся к расставанию с Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Манчестер Сити». И теперь в составе туринцев может произойти немало перестановок.

Как информирует Transfermarketweb, «старая синьора» заинтересовалась возможностью подписания страйкера «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Распадори.

Футболиста атаки также ведут «Айнтрахт» и «Милан», но шансы «бьянконери» заполучить талантливого аттаканте куда выше.

Распадори начал сезон с гола в ворота «Вероны» в первом туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Трансферы футбола - лето 2021 Джакомо Распадори
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
27 Августа 2021 в 11:36
Миликом же интересовались)))) Эх, Юве, мелковат менталитет у руководства, так и будет вечно бороться за очередное скудетто. А могли ведь избавиться от балласта, действительно усилиться, пригласить хорошего тренера (а не ватоката) и вместе с Роналду ещё позажигать.
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