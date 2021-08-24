Румменнигге – о возможном уходе Роналду: У него зарплата 70 миллионов евро «грязными». Кто её потянет?

Будущее Криштиану Роналду до сих пор остается под вопросом. Несмотря на то, что португалец в своем «Инстаграме» уже опровергал слухи насчет его потенциального ухода из «Ювентуса», на днях появилась информация, согласно которой нападающий занят поиском нового клуба.

На слухи отреагировал и бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменниге. Он считает, что никто на данный момент не готов потянуть зарплату Криштиану. «Он получает 70 миллионов евро, из которых всего лишь 35 миллионов чистыми. Кто может себе позволить такие затраты на возрастного игрока, пускай и бренда?», - прокомментировал Румменниге, отвечая на вопросы издания Bild.

Также бывший футбольный чиновник добавил, что сейчас снова растут расходы клубов, ведь они нашли лазейки в правилах финансового фейр-плей. По словам немца, УЕФА должен обратить на это внимание.