Толиссо связывают с «Ювентусом»

Услуги полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо предлагают туринскому «Ювентусу».

«Старая синьора» ещё не завершила работу на трансферном рынке. В планы туринцев входит подписание нового центрального полузащитника. Помимо варианта с возвращением в состав своего экс-футболиста Миралема Пьянича, у «бьянконери» есть также возможность заполучить чемпиона мира Корентена Толиссо.

По информации La Gazzetta dello Sport, агенты обратились к представителю Серии А с предложением оформить трансфер 27-летнего француза. Сделка может обойтись всего в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Толиссо лишь 20 раз появился в составе «Баварии», отличившись тремя голами.