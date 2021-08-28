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Толиссо связывают с «Ювентусом»

28 Августа 2021 • 21:36 Комментировать
Ювентус
0:1
Эмполи
1.25 6.50 12.00
1-й тайм

Услуги полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо предлагают туринскому «Ювентусу».

«Старая синьора» ещё не завершила работу на трансферном рынке. В планы туринцев входит подписание нового центрального полузащитника. Помимо варианта с возвращением в состав своего экс-футболиста Миралема Пьянича, у «бьянконери» есть также возможность заполучить чемпиона мира Корентена Толиссо.

По информации La Gazzetta dello Sport, агенты обратились к представителю Серии А с предложением оформить трансфер 27-летнего француза. Сделка может обойтись всего в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Толиссо лишь 20 раз появился в составе «Баварии», отличившись тремя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Корентен Толиссо Трансферы футбола - лето 2021
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