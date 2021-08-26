«Тоттенхэму» интересно приглашение Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как известно, в стане «старой синьоры» постепенно готовятся к продаже полузащитника сборной США. 22-летнему футболисту центра поля не удалось убедить Массимилиано Аллегри в своей профпригодности во время предсезонных сборов.

И как информирует The Independent, трудоустроить американца не прочь «Тоттенхэм». За перспективного техасца «шпоры» намерены предложить ни много ни мало – почти 47 миллионов евро.

Отметим, что вместо Маккенни «Ювентус» планирует подписать Акселя Витселя.