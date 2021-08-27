Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» - хороший вариант для Криштиану. У «Манчестера» есть опыт выступления в их составе возрастных футболистов. Вспомним, в прошлом сезоне Кавани, который помог клубу, до этого были Ибрагимович, Бербатов. Приходили опытные забивные футболисты и всегда помогали клубу. В этом плане у них хорошая традиция. Роналду не должен там потеряться.

Я думаю, что это выигрышный трансфер для всех. Для самого Роналду это новое испытание, вновь вернуться в АПЛ, в топ-лигу, где уровень футбола очень высокий. Здорово, что этот переход случился. С «Ювентусом» у него уже, возможно, пропала мотивация, он, может быть, как-то оставался в тени. Такие звезды, как Криштиану, должны быть всегда на виду», - сказал Сенников.