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​Аллегри: «Теперь мы не можем думать о Роналду»

29 Августа 2021 • 13:25 Комментировать
Ювентус
0:1
Эмполи
окончен

Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». В первой игре без португальца «старая синьора» проиграла дома «Эмполи» со счётом 0:1. Конечно, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри получил вопрос по поводу Роналду.

«Криштиану провёл в «Ювентусе» три года. Он забивал голы, что у него хорошо получается. Это выдающийся футболист, но с этого момента мы не можем думать о Роналду. У меня прекрасный состав», - рассказал Аллегри DAZN.

После паузы на матчи национальных сборных «Ювентусу» предстоит провести гостевой матч против «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Массимилиано Аллегри
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