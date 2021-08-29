​Аллегри: «Теперь мы не можем думать о Роналду»

Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». В первой игре без португальца «старая синьора» проиграла дома «Эмполи» со счётом 0:1. Конечно, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри получил вопрос по поводу Роналду.

«Криштиану провёл в «Ювентусе» три года. Он забивал голы, что у него хорошо получается. Это выдающийся футболист, но с этого момента мы не можем думать о Роналду. У меня прекрасный состав», - рассказал Аллегри DAZN.

После паузы на матчи национальных сборных «Ювентусу» предстоит провести гостевой матч против «Наполи».