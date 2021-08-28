Аллегри - не волшебник: «Ювентус» проиграл «Эмполи»

«Ювентус» продолжает свои мучения на старте сезона. Если в матче с «Удинезе» победа была упущена из-за дикого нефарта, то сегодняшнее поражение в домашнем матче с «Эмполи» сложно назвать случайным. Гости создали не меньше хороших моментов, чем «старая синьора», Войцеху Щесны пришлось здорово поработать в рамке, но он не выручил в середине первого тайма, когда его расстрелял Леонардо Манкузо с линии вратарской - 1:0, и «Ювентус» потерял уже пять очков в двух матчах при старом новом наставнике Массимилиано Аллегри.