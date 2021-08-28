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Серия А

Аллегри - не волшебник: «Ювентус» проиграл «Эмполи»

28 Августа 2021 • 23:41 Комментировать (9)
Ювентус
0:1
Эмполи
окончен

«Ювентус» продолжает свои мучения на старте сезона. Если в матче с «Удинезе» победа была упущена из-за дикого нефарта, то сегодняшнее поражение в домашнем матче с «Эмполи» сложно назвать случайным. Гости создали не меньше хороших моментов, чем «старая синьора», Войцеху Щесны пришлось здорово поработать в рамке, но он не выручил в середине первого тайма, когда его расстрелял Леонардо Манкузо с линии вратарской - 1:0, и «Ювентус» потерял уже пять очков в двух матчах при старом новом наставнике Массимилиано Аллегри.

Протокол игры  
Ювентус 0:1 Эмполи
    21' Манкузо Леонардо (0:1)
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   82' (Де Шильо Маттиа (   82') Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Бентанкур Родриго   66' (Кулушевски Деян (   66') Данило Луис   89' Рабио Адриен   55' (Бернардески Федерико (   55'   81') Маккенни Уэстон   46' (Мората Альваро (   46') Дибала Пауло Кьеза Федерико   66' (Локателли Мануэль (   66')
Запасные: Ругани Даниэле Раноккья Филиппо Пинсольо Карло Фаджоли Николо Пеллегрини Лука Перин Маттиа Кьеллини Джорджо
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   32' Исмайли Ардиан   56' Луперто Себастьяно Марчицца Риккардо Бандинелли Филиппо   80' (Хендерсон Лиам (   80') Риччи Самуэле Хаас Николас Байрами Недим   70' (Штулац Лео (   70') Манкузо Леонардо   73' (Пинамонти Андреа (   73') Кутроне Патрик   44'   80' (Журковски Шимон (   80')
Запасные: Ла Мантия Андреа Фурлан Якопо Бриньоли Альберто Романьоли Симоне Вити Маттиа Тонелли Лоренцо Фьямоцци Риккардо Паризи Фабьяно
28 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Эмполи
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Sergo
29 Августа 2021 в 00:06
По матчу, да и по ситуации, тоже.
1. Аллегрова пока не владеет ситуацией.
2. Игры нет.
3. Игроки инертны, их игровое состояние отдыха и товарищеских междусобойчиков. Добавляем их деградацию последних 2 сезонов, и получаем полное отсутствие мотивации и ответственности.
4. Пора избавляться от разных Бентанкуров, Рабьо, Бездарьдесок, Данил и Сандро, т.е. от полеоманды. И, да, найти нормального воротчика.
5. Матч провален на данный момент являющихся тащерами команды Дибалкиным (огромное количество брака) и Квадратом. Претензий по самоотдаче только к Кьезе нет.
6. Все идет к тому, что в следующем сезоне Юве познакомится с таким турниром, как ЛЕ. Пора!
7. Ну, и наконец, лично я перехожу в режим отслеживания сухого результата по итогам завершившихся игр с участием Юве, и паузы в просмотре, ибо чаша последних двух сезонов, и нервов, воочию наблюдать за игрой старушки, мной исчерпана - от плохого настроения страдает семья.
8. Удачи команде и... FORZA JUVE!!! Верим, надеемся и ждем светлых времён с другим тренером, игроками, а возможно уже и руководством.
ARTUR
28 Августа 2021 в 23:55
очень неправильная статья -- АЛЕГРИ НЕ ВОШЕБНИК БЕЗ РОНАЛДУ , как то так должно было быть , я после жеребьевки ЛЧ говорил что ЮВЕ можно обыгрывать Зениту , жаль не сейчас играют , могут мобилизоваться
Beorn_n
28 Августа 2021 в 23:52
Спасибо Эмполи. Может это как холодный душ заставит одуматься руководство о том а правильную ли трансферную политику они ведут? Мы сейчас проиграли из за нехватки нападающих по их дурному мнению?! Нам нужен Мойзе Кин или Азар чтобы мы выйграли этот матч? Только идиот может смотря на матчи Юве о таком думать. Каждая команда в италии, уже в курсе что в обороне Юве сплошнаяя неразбериха, запусти туда 3-4 игрока и все Юве беспомощен. Что и вышло на этот раз, у нас в атаке 50 человек но толку от этого нет, ибо одними навесами доставить до них мяч не выйдет. Нет у нас в пз того кто будет связывать дырявую оборону с атакой. Аллегри есть время на перерыв сборных чтобы подумать, хорошо подумать. Forza Juve.
Juventissimo
28 Августа 2021 в 23:47
Судя по последним сведениям, Ювентус находится в подавленном состоянии, справляя панихиду по уходу Рональду. Команда лоит обалденный депресняк и улучшает свои личные рекорды последних лет. Эмполи спокойно авышел из списка неудачников и поставщиков очков для гегемона Италии последних лет и насовал этим самым "//онам" полную авоську огурцов! В прошлом году из этого списка выпали Беневенто и Верона. То ли ещё будет. На неделю прописана валидольная диета и банки от повышенного кровяного давления. Спокойной ночи всем бьянконери.
Sagittarius
28 Августа 2021 в 23:44
Поражение не вполне заслуженное, но свои моменты надо забивать, поэтому претензии можем предъявлять только самим себе. Игру полностью провалили Бентанкур, Маккенни и Мората. Ну и, к сожалению, судейство слишком низкой квалификации для сериАла. Хотя против команд уровня Эмполи это никак не может служить оправданием для Ювентуса. Будем посмотреть дальше и Forza Juve!
Beorn_n
28 Августа 2021 в 23:59
А как же наш любимый Берни? ты видел его любимый финт в конце, у линии поля упасть на задницу не попав по мячу). Хорошо хоть теперь сидим не на валидоле а как в цирке, что не день так новое представление).
Sagittarius
29 Августа 2021 в 00:05
А от Бернардески я, собственно, ничего полезного и не ждал, так что это провал не самого Берни, а Аллегри, который ещё на что-то надеется.
Beorn_n
29 Августа 2021 в 00:08
Тебе тоже кажется что Макс прошлый сезон не смотрел игры Юве? Вспомни как Сарри и Пирло постоянно этого бога нападения в состав ставили а под конец он только лавку полировал, теперь будем смотреть когда до Макса это дойдет.
Sagittarius
29 Августа 2021 в 00:13
Если дойдёт...
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окончен Ювентус 0:1 Эмполи 1.25 6.5 12
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29.08  21:45 Милан ... Кальяри 1.45 4.5 8
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