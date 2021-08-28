Аллегри - не волшебник: «Ювентус» проиграл «Эмполи»

«Ювентус» продолжает свои мучения на старте сезона. Если в матче с «Удинезе» победа была упущена из-за дикого нефарта, то сегодняшнее поражение в домашнем матче с «Эмполи» сложно назвать случайным. Гости создали не меньше хороших моментов, чем «старая синьора», Войцеху Щесны пришлось здорово поработать в рамке, но он не выручил в середине первого тайма, когда его расстрелял Леонардо Манкузо с линии вратарской - 1:0, и «Ювентус» потерял уже пять очков в двух матчах при старом новом наставнике Массимилиано Аллегри.
Протокол игры
|21' Манкузо Леонардо (0:1)
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан 82' ( Де Шильо Маттиа ( 82') • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро • Бентанкур Родриго 66' ( Кулушевски Деян ( 66') • Данило Луис • 89'Рабио Адриен 55' ( Бернардески Федерико ( 55' ) • 81'Маккенни Уэстон 46' ( Мората Альваро ( 46') • Дибала Пауло • Кьеза Федерико 66' ( Локателли Мануэль ( 66')
Запасные: Ругани Даниэле • Раноккья Филиппо • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Пеллегрини Лука • Перин Маттиа • Кьеллини Джорджо
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар • 32'Исмайли Ардиан • 56'Луперто Себастьяно • Марчицца Риккардо • Бандинелли Филиппо 80' ( Хендерсон Лиам ( 80') • Риччи Самуэле • Хаас Николас • Байрами Недим 70' ( Штулац Лео ( 70') • Манкузо Леонардо 73' ( Пинамонти Андреа ( 73') • Кутроне Патрик 44' 80' ( Журковски Шимон ( 80')
Запасные: Ла Мантия Андреа • Фурлан Якопо • Бриньоли Альберто • Романьоли Симоне • Вити Маттиа • Тонелли Лоренцо • Фьямоцци Риккардо • Паризи Фабьяно
28 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
1. Аллегрова пока не владеет ситуацией.
2. Игры нет.
3. Игроки инертны, их игровое состояние отдыха и товарищеских междусобойчиков. Добавляем их деградацию последних 2 сезонов, и получаем полное отсутствие мотивации и ответственности.
4. Пора избавляться от разных Бентанкуров, Рабьо, Бездарьдесок, Данил и Сандро, т.е. от полеоманды. И, да, найти нормального воротчика.
5. Матч провален на данный момент являющихся тащерами команды Дибалкиным (огромное количество брака) и Квадратом. Претензий по самоотдаче только к Кьезе нет.
6. Все идет к тому, что в следующем сезоне Юве познакомится с таким турниром, как ЛЕ. Пора!
7. Ну, и наконец, лично я перехожу в режим отслеживания сухого результата по итогам завершившихся игр с участием Юве, и паузы в просмотре, ибо чаша последних двух сезонов, и нервов, воочию наблюдать за игрой старушки, мной исчерпана - от плохого настроения страдает семья.
8. Удачи команде и... FORZA JUVE!!! Верим, надеемся и ждем светлых времён с другим тренером, игроками, а возможно уже и руководством.