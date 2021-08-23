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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» проявляет интерес к Траоре

23 Августа 2021 • 15:37 Комментировать
Тоттенхэм
...
Уотфорд
1.40 4.60 8.50
29.08 16:00
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может стать игроком «Тоттенхэма», передаёт Daily Mail. Сообщается, что испанец - главная трансферная цель «шпор» до конца лета.

В трансфере заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, который знаком с Траоре по совместной работе в «Вулверхэмптоне». По данным источника, в списке возможных трансферов «шпор» находятся три игрока, однако переход испанца является приоритетным.

Напомним, что Траоре перешел в «Вулверхэмптон» из «Миддсбро» в 2018 году за 20 миллионов евро. Его контракт с «волками» действует до 2023 года.

 

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Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2021
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