«Тоттенхэм» проявляет интерес к Траоре

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может стать игроком «Тоттенхэма», передаёт Daily Mail. Сообщается, что испанец - главная трансферная цель «шпор» до конца лета.

В трансфере заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, который знаком с Траоре по совместной работе в «Вулверхэмптоне». По данным источника, в списке возможных трансферов «шпор» находятся три игрока, однако переход испанца является приоритетным.

Напомним, что Траоре перешел в «Вулверхэмптон» из «Миддсбро» в 2018 году за 20 миллионов евро. Его контракт с «волками» действует до 2023 года.