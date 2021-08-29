«Тоттенхэм» снова выиграл со счётом 1:0, «Бёрнли» и «Лидс» разошлись миром

«Тоттенхэм» продолжает выигрывать свои матчи в Премьер-лиге, забивая по одному голу. В противостоянии с «Уотфордом» дома «шпоры» переиграли противника по всем статьям, а единственный гол забил Хынмин Сон ударом со штрафного. На самом деле кореец делал подачу к линии вратарской, но мяча никто не коснулся, в том числе и голкипер. «Шпоры» с 9 очками вышли на первое место.

В параллельном матче играли аутсайдеры «Бёрнли» и «Лидс». Крис Вуд забил на 61-й минуте, а гости отыгрались в самой концовке после удара Патрика Бэмфорда.