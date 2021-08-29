«Тоттенхэм» снова выиграл со счётом 1:0, «Бёрнли» и «Лидс» разошлись миром

«Тоттенхэм» продолжает выигрывать свои матчи в Премьер-лиге, забивая по одному голу. В противостоянии с «Уотфордом» дома «шпоры» переиграли противника по всем статьям, а единственный гол забил Хынмин Сон ударом со штрафного. На самом деле кореец делал подачу к линии вратарской, но мяча никто не коснулся, в том числе и голкипер. «Шпоры» с 9 очками вышли на первое место.
В параллельном матче играли аутсайдеры «Бёрнли» и «Лидс». Крис Вуд забил на 61-й минуте, а гости отыгрались в самой концовке после удара Патрика Бэмфорда.
Протокол игры
|(1:0) Сон Хынмин 42'
Льорис Уго • Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • 85'Алли Деле • 61'Сон Хынмин 88' ( Хиль Бриан ( 88') • Кейн Гарри • 45'Бергвейн Стевен 68' ( Лукас Моура ( 68')
Запасные: Сессеньон Райан • Дэвис Бен • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Ромеро Кристиан • Ло Чельсо Джовани • Уинкс Гарри
Бахманн Даниэль • Каткарт Крейг 51' ( Нгакиа Джереми ( 51') • Трост-Эконг Виллиам • Сьерральта Франсиско • Масина Адам • Этебо Огенекаро • 29'Сарр Исмаила • Сиссоко Мусса 54' 71' ( Клеверли Том ( 71') • Куцка Юрай • Деннис Эммануэль • 90'Кинг Джошуа 65' ( Эрнандес Хуан ( 65')
Запасные: Кабаселе Кристиан • Сема Кен • Эллиотт Роберт • Луза Имран • Флетчер Эшли • Роуз Дэнни
29 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 61'
|86' Бэмфорд Патрик (1:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • 45'Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 63' ( Леннон Аарон ( 63' ) • 90'Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • 19'Макнил Дуайт • Вуд Крис • Барнс Эшли 27' 79' ( Выдра Матей ( 79')
Запасные: Томас Бобби • Питерс Эрик • Корк Джек • Родригес Джей • Коллинз Натан • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
Меслье Иллан • Льоренте Диего 65' ( Шеклтон Джейми ( 65') • Стрёйк Паскаль • 81'Купер Лиам • Эйлинг Люк • Филлипс Кэлвин • 38'Даллас Стюарт • Рафинья Диас • Морено Родриго 53' 73' ( Робертс Тайлер ( 73') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер • Кошта Элдер • Саммервилл Крисенсио • Форшоу Адам • Liam Mccarron • Джелхардт Джо • Крессвел Чарли
29 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).