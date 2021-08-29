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Премьер-лига

«Тоттенхэм» снова выиграл со счётом 1:0, «Бёрнли» и «Лидс» разошлись миром

29 Августа 2021 • 17:55 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Уотфорд
окончен

«Тоттенхэм» продолжает выигрывать свои матчи в Премьер-лиге, забивая по одному голу. В противостоянии с «Уотфордом» дома «шпоры» переиграли противника по всем статьям, а единственный гол забил Хынмин Сон ударом со штрафного. На самом деле кореец делал подачу к линии вратарской, но мяча никто не коснулся, в том числе и голкипер. «Шпоры» с 9 очками вышли на первое место.

В параллельном матче играли аутсайдеры «Бёрнли» и «Лидс». Крис Вуд забил на 61-й минуте, а гости отыгрались в самой концовке после удара Патрика Бэмфорда.

Протокол игры  
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
(1:0) Сон Хынмин 42'    
Льорис Уго Танганга Джафет Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   85' Алли Деле   61' Сон Хынмин   88' (Хиль Бриан (   88') Кейн Гарри   45' Бергвейн Стевен   68' (Лукас Моура (   68')
Запасные: Сессеньон Райан Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Ромеро Кристиан Ло Чельсо Джовани Уинкс Гарри
Бахманн Даниэль Каткарт Крейг   51' (Нгакиа Джереми (   51') Трост-Эконг Виллиам Сьерральта Франсиско Масина Адам Этебо Огенекаро   29' Сарр Исмаила Сиссоко Мусса   54'   71' (Клеверли Том (   71') Куцка Юрай Деннис Эммануэль   90' Кинг Джошуа   65' (Эрнандес Хуан (   65')
Запасные: Кабаселе Кристиан Сема Кен Эллиотт Роберт Луза Имран Флетчер Эшли Роуз Дэнни
29 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Бёрнли 1:1 Лидс
(1:0) Вуд Крис 61'    
    86' Бэмфорд Патрик (1:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен   45' Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   63' (Леннон Аарон (   63'   90') Вествуд Эшли Браунхилл Джош   19' Макнил Дуайт Вуд Крис Барнс Эшли   27'   79' (Выдра Матей (   79')
Запасные: Томас Бобби Питерс Эрик Корк Джек Родригес Джей Коллинз Натан Хенесси Уэйн Бардсли Филипп
Меслье Иллан Льоренте Диего   65' (Шеклтон Джейми (   65') Стрёйк Паскаль   81' Купер Лиам Эйлинг Люк Филлипс Кэлвин   38' Даллас Стюарт Рафинья Диас Морено Родриго   53'   73' (Робертс Тайлер (   73') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер Кошта Элдер Саммервилл Крисенсио Форшоу Адам Liam Mccarron Джелхардт Джо Крессвел Чарли
29 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лидс Уотфорд Бёрнли
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окончен Бёрнли 1:1 Лидс
окончен Тоттенхэм 1:0 Уотфорд 1.45 4.4 7.7
окончен Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед 5 3.5 1.8
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«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (закончен)
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» снова выиграл со счётом 1:0, «Бёрнли» и «Лидс» разошлись миром
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Уотфорд» - 1:0 (закончен)
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