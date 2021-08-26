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Премьер-лига

«Тоттенхэм» может перехватить Одриосолу у «Фиорентины»

26 Августа 2021 • 12:38 Комментировать
Фиорентина
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Торино
2.30 3.40 3.30
28.08 21:45

Защитник «Реала» Альваро Одрисола может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Football Italia. По данным источника, «шпоры» хотят перехватить испанца у «Фиорентины», с которой его связывали ранее.

Ранее сообщалось, что Одриосола близок к переезду во Флоренцию, однако сам игрок ещё не дал согласие на переход. Этой ситуацией может воспользоваться «Тоттенхэм». Лондонский клуб ищет замену Сержу Орье, который может вернуться в чемпионат Франции.

Напомним, что Одриосола стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Реала Сосьедада» за 30 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2024 года. Ранее он выступал на правах аренды за «Баварию», вместе с которой стал победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Фиорентина Альваро Одриосола Трансферы футбола - лето 2021
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