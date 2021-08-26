«Тоттенхэм» может перехватить Одриосолу у «Фиорентины»

Защитник «Реала» Альваро Одрисола может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Football Italia. По данным источника, «шпоры» хотят перехватить испанца у «Фиорентины», с которой его связывали ранее.

Ранее сообщалось, что Одриосола близок к переезду во Флоренцию, однако сам игрок ещё не дал согласие на переход. Этой ситуацией может воспользоваться «Тоттенхэм». Лондонский клуб ищет замену Сержу Орье, который может вернуться в чемпионат Франции.

Напомним, что Одриосола стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Реала Сосьедада» за 30 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2024 года. Ранее он выступал на правах аренды за «Баварию», вместе с которой стал победителем Лиги чемпионов.