«Тоттенхэм» провёл переговоры с представителями Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может стать игроком «Тоттенхэма», передаёт Sky Sports. По данным источника, лондонский клуб уже провёл переговоры с представителями игрока, на которых обсуждался возможный трансфер.

Сообщается, что сам игрок не против продолжить карьеру в «Тоттенхэме», однако лондонцам ещё нужно договориться с руководством «Лиона». Контракт полузащитника с клубом действует до середины 2023 года.

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». В составе основной команды он дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне на его счету три матча, в которых он отдал одну результативную передачу.