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Англия. Премьер-лига

Кристиан Ромеро: «Месси хотел меня видеть в «Барселоне»

23 Августа 2021 • 18:12 Комментировать
Тоттенхэм
...
Уотфорд
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Новичок «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, что мог оказаться в «Барселоне». Он отметил, что бывший капитан каталонцев Лионель Месси хотел видеть его в клубе.

«Да, я действительно мог оказаться в «Барселоне». Месси хотел, чтобы я перешел туда, и это невероятное чувство. Мне жаль, что он покинул «Барсу», но я желаю ему всего наилучшего в новой команде», - цитирует Ромеро Goal.

Напомним, что Ромеро играл вместе с Месси в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Этим летом он перешел в «Тоттенхэм» из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа за 60 миллионов евро. Ранее он также выступал за «Ювентус» и «Дженоа».

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Барселона Лионель Месси Кристиан Ромеро
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