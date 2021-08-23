Кристиан Ромеро: «Месси хотел меня видеть в «Барселоне»

Новичок «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, что мог оказаться в «Барселоне». Он отметил, что бывший капитан каталонцев Лионель Месси хотел видеть его в клубе.

«Да, я действительно мог оказаться в «Барселоне». Месси хотел, чтобы я перешел туда, и это невероятное чувство. Мне жаль, что он покинул «Барсу», но я желаю ему всего наилучшего в новой команде», - цитирует Ромеро Goal.

Напомним, что Ромеро играл вместе с Месси в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Этим летом он перешел в «Тоттенхэм» из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа за 60 миллионов евро. Ранее он также выступал за «Ювентус» и «Дженоа».