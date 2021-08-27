«Тоттенхэм» подписывает Мориба

Илайкс Мориба продолжит свою карьеру в составе лондонского «Тоттенхэма».

Сага с уходом талантливого полузащитника из «Барселоны» близка к своему завершению. Сторонам так и не удалось согласовать новый контракт, и теперь хавбек покинет ряды «сине-гранатовых».

Трудоустроить 18-летнего полузащитник изъявил желание «Тоттенхэм», о чём информирует журналист Николо Скира. Предполагается, что «шпоры» подпишут с воспитанником «Барсы» долгосрочный контракт сроком до 2025 года.

У уроженца Гвинеи за плечами 14 проведенных матчей в Ла Лиге, в которых он отличился голом и тремя ассистами.

Ранее «Реал» пообещал «Барселоне», что не будет претендовать на Мориба.