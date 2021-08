Конор МакГрегор отреагировал на переход Роналду в «МЮ»

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» было положительно воспринято многими болельщиками клуба. В стороне такой громкой новости не остался и экс-чемпион UFC Конор МакГрегор.

В своем «Твиттере» ирландец поздравил Роналду, а также сообщил, что очень рад трансферу обладателя пяти «Золотых мячей». «Приятно было узнать об этом», - написал МакГрегор. Ранее Криштиану не раз пересекался с Конором, однажды они даже проводили совместную тренировку.

Стоит отметить, что боец уже долгое время не скрывает свою симпатию к «Манчестер Юнайтед». Более того, когда-то он изъявил желание выкупить акции клуба в недалеком будущем после завершения своей спортивной карьеры.

Congrats @Cristiano and @ManUtd! Great to hear this! https://t.co/UVrkUnOoaA