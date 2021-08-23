«МЮ» возобновил интерес к Камавинга

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, передаёт ESPN. Сообщается, что манкунианцы возобновили свой интерес к французу и сейчас являются одними из фаворитов на подписание игрока.

По данным источника, «МЮ» попытается подписать игрока через год бесплатно, так как у француза тогда истекает контракт с «Ренном», который он не хочет продлевать. Ранее также сообщалось, что его могут подписать «ПСЖ» и «Реал».

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». В составе основной команды он дебютировал в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча, результативными действиями не отличался.