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Премьер-лига

В последнем матче без Роналду «МЮ» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

29 Августа 2021 • 20:27 Комментировать (4)
Вулверхэмптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В третьем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» пока ещё без Криштиану Роналду играл против «Вулверхэмптона». Игра получилась примерно равной, а у ворот противника острее были «волки», и Давиду де Хеа не раз приходилось вступать в игру и по-настоящему выручать команду. «Красные дьяволы» ожили ближе к концу встречи и использовали свой шанс на 80-й минуте в контратаке, когда Мэйсон Гринвуд метко пробил в дальний угол - 1:0.

«МЮ» с 7 очками делит второе место с еще четырьмя коллективами.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
    81' Гринвуд Мэйсон (0:1)
Са Жозе Килман Макс Коди Конор   87' (Силва Фабио (   87') Саисс Ромен   84' Семеду Нелсон Невеш Рубен   81' Моутинью Жоау Марсал Фернандо Тринкан Франсишку   70' (Поденсе Даниэл (   70') Хименес Рауль Траоре Адама   87' (Гиббс-Уайт Морган (   87'   90')
Запасные: Хувер Ки-Джана Кандл Люк Боли Вийи Аит-Нури Раян Дендонкер Леандер Радди Джон
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Варан Рафаэль Магуайр Гарри Шоу Люк Погба Поль   90' Фред Сантос Джеймс Дэниэл   53' (Кавани Эдинсон (   53') Фернандеш Бруну   44' Санчо Джедон   72' (Марсьяль Антони (   72') Гринвуд Мэйсон   90' (Далот Диогу (   90'   90')
Запасные: Мата Хуан Линделоф Виктор Ван де Бек Донни Матич Неманья Хитон Том Лингард Джесси
29 августа. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Kos34rus
29 Августа 2021 в 22:19
Отлично, в концов очке закатили !!!
Fireland
29 Августа 2021 в 21:06
Поражаюсь фарту Сульшера
ARTUR
29 Августа 2021 в 20:50
вот скоро будет шорох ) тихим сапом Тотен набирает очки , там Эшпитриту , коуч который заточен на результат , даже со средьненькими игроками .
Element-22
29 Августа 2021 в 20:33
Ужасный матч, победа МЮ вообще не вытекала из логики игры. Роналду и Санчо - это, конечно, круто, но без опорного серьёзные задачи не решить. Из-за бестолкового Фреда могли уже к десятой минуте гореть 0:2. Показательно, что при наличии вышеупомянутого Джейдона, при наличии Кавани, Бруно, Погба, Марсьяля, очки второй тур подряд приносит молодой пацан. Гринвуд - наше всё!
PS - у Юнайтед 28 матчей подряд без поражений на выезде. Рекорд Арсенала побит.
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окончен Бёрнли 1:1 Лидс
окончен Тоттенхэм 1:0 Уотфорд 1.45 4.4 7.7
окончен Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед 5 3.5 1.8
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