В последнем матче без Роналду «МЮ» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

В третьем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» пока ещё без Криштиану Роналду играл против «Вулверхэмптона». Игра получилась примерно равной, а у ворот противника острее были «волки», и Давиду де Хеа не раз приходилось вступать в игру и по-настоящему выручать команду. «Красные дьяволы» ожили ближе к концу встречи и использовали свой шанс на 80-й минуте в контратаке, когда Мэйсон Гринвуд метко пробил в дальний угол - 1:0.
«МЮ» с 7 очками делит второе место с еще четырьмя коллективами.
Протокол игры
|81' Гринвуд Мэйсон (0:1)
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор 87' ( Силва Фабио ( 87') • Саисс Ромен • 84'Семеду Нелсон • Невеш Рубен • 81'Моутинью Жоау • Марсал Фернандо • Тринкан Франсишку 70' ( Поденсе Даниэл ( 70') • Хименес Рауль • Траоре Адама 87' ( Гиббс-Уайт Морган ( 87' ) 90'
Запасные: Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Боли Вийи • Аит-Нури Раян • Дендонкер Леандер • Радди Джон
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Варан Рафаэль • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Погба Поль • 90'Фред Сантос • Джеймс Дэниэл 53' ( Кавани Эдинсон ( 53') • Фернандеш Бруну • 44'Санчо Джедон 72' ( Марсьяль Антони ( 72') • Гринвуд Мэйсон 90' ( Далот Диогу ( 90' ) 90'
Запасные: Мата Хуан • Линделоф Виктор • Ван де Бек Донни • Матич Неманья • Хитон Том • Лингард Джесси
29 августа. Стадион "Молинью".
PS - у Юнайтед 28 матчей подряд без поражений на выезде. Рекорд Арсенала побит.