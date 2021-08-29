В последнем матче без Роналду «МЮ» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

В третьем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» пока ещё без Криштиану Роналду играл против «Вулверхэмптона». Игра получилась примерно равной, а у ворот противника острее были «волки», и Давиду де Хеа не раз приходилось вступать в игру и по-настоящему выручать команду. «Красные дьяволы» ожили ближе к концу встречи и использовали свой шанс на 80-й минуте в контратаке, когда Мэйсон Гринвуд метко пробил в дальний угол - 1:0.

«МЮ» с 7 очками делит второе место с еще четырьмя коллективами.