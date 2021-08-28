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Премьер-лига

Мерсон предпочёл Роналду Кейна

28 Августа 2021 • 23:40 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.45 1.80
Через 17 ч. 56 мин.

Пол Мерсон высказался на тему возвращения Криштиану Роналду в состав «Манчестер Юнайтед».

Бывшего игрока «Арсенала» сильно смущает возраст португальца, которому спустя полгода исполнится уже 37.

«У Роналду всё еще феноменальная статистика, но здесь речь о другом. Ему 36! Если он вновь станет лучшим бомбардиром АПЛ, нам придётся признать, что он не человек. Но выиграет ли он чемпионат? У меня есть большие сомнения.

Считаю, ему будет очень тяжело. Всё еще не понимаю, почему было не купить Кейна. Это надёжный вариант на 3-4 года. Подписание Роналду – решение на сезон. Ему скоро 37, и здесь не так важно, как сильно ты за собой следишь», - приводит слова Мерсона Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Гарри Кейн
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