Голкипер «Барселоны» может перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения голкипера «Барселоны» Нето, пишет Football Espana.

Каталонцы сейчас активно пытаются избавиться от нескольких футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Одним из таких игроков является бразильский вратарь Нето, который получает 4,5 миллиона евро в год. Представители «Арсенала» связывались с «Барселоной» на предмет его перехода. Из-за финансовых проблем каталонского клуба 32-летний голкипер может уехать в Лондон бесплатно.

Нето перешел в «Барселону» в 2019 году. За два сезона он провел 17 матчей во всех турнирах.