«Арсенал» нацелился на приглашение Мэддисона

Полузащитник Джеймс Мэддисон в скором времени может влиться в ряды лондонского «Арсенала».

На ведущего футболиста «Лестер Сити» положила глаз команда Микеля Артеты. Подумать о продаже 24-летнего футболиста «лисов» может заставить лишь 70-миллионное предложение по нему.

В случае, если попытка «канониров» заполучить Мэддисона не увенчается успехом, лондонцы сосредоточат своё внимание на проверенном варианте – приглашении Мартина Эдегора из «Реала», информирует Sky Sports.

У Джеймса Мэддисона на руках контракт с «Лестером» до 2024 года.

В прошлом сезоне атакующий хавбек триумфаторов Кубка Англии отличился 11 мячами и 10 ассистами в 42 играх за клуб во всех турнирах.