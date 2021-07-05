ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Фабрегас верит в Артету

05 Июля 2021, 21:03,
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказал слова поддержки в адрес нынешнего главного тренера «канониров» Микеля Артеты, сообщает Goal. По мнению Фабрегаса, нет никаких оснований сомневаться в том, что Артета сможет добиться успеха на посту главного тренера «Арсенала», учитывая, что ранее Микель работал под руководством другого именитого испанца Хосепа Гвардиолы.

Данные слова поддержки связаны с тем, что многие болельщики и эксперты сомневаются в целесообразности работы Артеты в «Арсенале» и сомневаются в перспективах их дальнейшего сотрудничества.

Испанец на посту главного тренера лондонцев выиграл Кубок и Суперкубок Англии, но в предыдущем сезоне «Арсенал» вместе с Артетой сумел занять лишь восьмое место в АПЛ.

0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Фабрегас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола