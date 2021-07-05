Фабрегас верит в Артету

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказал слова поддержки в адрес нынешнего главного тренера «канониров» Микеля Артеты, сообщает Goal. По мнению Фабрегаса, нет никаких оснований сомневаться в том, что Артета сможет добиться успеха на посту главного тренера «Арсенала», учитывая, что ранее Микель работал под руководством другого именитого испанца Хосепа Гвардиолы.

Данные слова поддержки связаны с тем, что многие болельщики и эксперты сомневаются в целесообразности работы Артеты в «Арсенале» и сомневаются в перспективах их дальнейшего сотрудничества.

Испанец на посту главного тренера лондонцев выиграл Кубок и Суперкубок Англии, но в предыдущем сезоне «Арсенал» вместе с Артетой сумел занять лишь восьмое место в АПЛ.